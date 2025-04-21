Düzce'de Uluslararası Kadın Başarı Hikayeleri Sempozyumu Başladı

Düzce'de "1. Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu" Açılışı Yapıldı

Düzce Üniversitesince (DÜ) düzenlenen "1. Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu", Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından etkileyici bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Önemli Konuşmalar

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Türk kadınlarının tarihsel rolünü vurgulayarak, kadının aile yapısının yanında toplumsal yapılanmalarda ve devlet yönetiminde de önemli yer tuttuğunu belirtti. Oruç, İslamiyet sonrası dönemde kadının toplumdaki yerinin güçlenmesini ve Batı'daki olumsuz algıları eleştirdi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, bir milletin varlığının hem kadın hem de erkekle inşa edildiğini ifade ederek, 'Kadına gereken değeri vermeyen milletler, varlığını sürdüremez' dedi. Vali Aslan, Türk milletinin, kadının hukuki haklarının korunmasında Avrupa ülkelerinden daha önce adımlar attığını da vurguladı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Türk kadınlarının toplumun her alanındaki varlığına dikkat çekerek, 'Biz Türk kadınları, kutsal bir mirasın taşıyıcılarıyız' dedi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de sempozyumun başarılı geçmesini temenni etti.

Sempozyumun İlk Günü

Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'dan kadın milletvekilleri, meclis üyeleri, rektörler ve akademisyenlerin katıldığı sempozyumun ilk gününde şu konular masaya yatırıldı:

Tarihi ve kültürel mirasta kadının yeri

Kadınların sosyopolitik faaliyetleri

Kadın ve sosyoekonomik kalkınma

İş hayatında, kalkınmada ve modern dünyada kadının rolü

Yarın yapılacak ikinci ve son gün oturumunda, "Kadının ve Ailenin Güçlenmesi" konusu ele alınacak.

Düzce'de "1. Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu"nun açılışı yapıldı. Düzce Üniversitesince (DÜ) Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sinevizyon gösteriminin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Düzce'de "1. Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu"nun açılışı yapıldı. Düzce Üniversitesince (DÜ) Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sinevizyon gösteriminin ardından açılış konuşmalarına geçildi.