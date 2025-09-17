Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon Detayları

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü ve belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Beyciler Mahallesi'nde gerçekleştirilen aramada 65 gram eroin, 23 gram esrar ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler ve Hukuki Süreç

Operasyonda gözaltına alınan İ.E. ve S.A., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Soruşturma ve operasyonla ilgili resmi açıklamalar Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

