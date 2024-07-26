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Düzce'de Yangın: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Düzce'deki ev yangınında 5 kişi dumandan etkilendi, hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 13:09
Düzce'de Yangın: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Düzce'de Evde Yangın Çıktı

Düzce'nin Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'nde bulunan müstakil bir evde çıkan yangın, 5 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden oldu.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Resul G.'ye ait 2 katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alevler yükselmeye başladı. Yangın ihbarı üzerine hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye intikal etti.

Dumandan Etkilenme Durumu

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen Ece (8), Gökdeniz (4), Gülay, Vedat ve İsmail G., ambulansa ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi edilmek için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Ev Kullanılamaz Hale Geldi

İtfaiye ekiplerinin yaptığı başarılı müdahale ile yangın kontrol altına alındı, ancak ev tamamen kullanılamaz duruma geldi.

Ev Sahibinin Açıklamaları

Yangının çıkış anını değerlendiren Resul G., alevlerin bir anda yükseldiğini ve çocuklarını ile eşini evden çıkarmakta zorluk yaşadığını ifade etti.

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