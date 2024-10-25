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Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı, ulaşım normale döndü.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 16:02
Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti üzerinde Kaynaşlı ilçesi Asar Suyu Köprüsü yakınlarında gerçekleşti. Kazaya, 2 cip ve 1 otomobilin karıştığı bildirildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan K.Ş, A.Ş, Ü.Ş. ve S.G., sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ile hastaneye sevk edildi.

Olay Yeri ve Kurtarma Çalışmaları

Kaza sonrası olay yerine jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazadan sonra bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

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