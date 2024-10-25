Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Olay, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti üzerinde Kaynaşlı ilçesi Asar Suyu Köprüsü yakınlarında gerçekleşti. Kazaya, 2 cip ve 1 otomobilin karıştığı bildirildi.
Yaralıların Durumu
Kazada yaralanan K.Ş, A.Ş, Ü.Ş. ve S.G., sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ile hastaneye sevk edildi.
Olay Yeri ve Kurtarma Çalışmaları
Kaza sonrası olay yerine jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazadan sonra bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.