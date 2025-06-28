Düzce'deki Mobilya Fabrikasında Yangın: Hasar Var

Düzce'de Mobilya Üretim Fabrikasında Yangın Çıktı

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya üretim fabrikasında, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın atölye bölümünde çıkan yangın, kısa sürede büyük bir hasara yol açtı.

Yangının Bildirilmesi ve Müdahale

Yangını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hızla itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı ancak fabrikanın iç kısmında önemli ölçüde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebi ve maddi hasar tespit çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.