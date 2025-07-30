Düzce'deki Otomotiv Fabrikasında Yangın: Hasar Önlenemedi

Düzce'de Yangın Paniği

Düzce'nin Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan otomotiv yedek parça üreten fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın fark edilmesinin ardından, çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Ancak, yangın sonucu depo bölümünde ciddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar sürüyor.

Olayla ilgili daha fazla bilgi edinildikçe, gelişmeler aktarılacaktır.

Düzce'de otomotiv yedek parça üreten fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu. Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'de otomotiv yedek parça üreten fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu. Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.