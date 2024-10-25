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Düzce'den Engelsiz Yaşam Merkezine Yeni Bir Hayvan Arkadaşı

Düzce'deki engelsiz yaşam merkezi, rehabilitasyon merkezinden sahiplendiği köpek yavrusuna 'Yumak' adını verdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:53
Düzce'den Engelsiz Yaşam Merkezine Yeni Bir Hayvan Arkadaşı

Düzce'deki Engelsiz Yaşam Merkezi Yeni Bir Üye Kazandı

Düzce'de yer alan bir rehabilitasyon merkezindeki köpek yavrusu, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'na bağlı engelsiz yaşam merkezi tarafından sahiplenilerek sıcak bir yuvaya kavuştu.

Sokak Hayvanları İçin Umut Işığı

Düzce Belediyesi'nin resmi açıklamasına göre, yaralı, hasta ve sahipsiz hayvanlar için Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri veriliyor. Bu süreçlerin ardından, sahipsiz hayvanlar uygun sahiplerle buluşturuluyor.

Sahiplendirme Süreci

Engelsiz yaşam merkezi, belediyenin www.pati.duzce.bel.tr platformu üzerinden hayvan sahiplenme talebinde bulunmuştu. Bu talep doğrultusunda, Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Ünal ve Veteriner İşleri Müdürü Gönül Asuk, köpek yavrusunu okul yönetimine teslim etti.

Yeni Üye: 'Yumak'

Özel öğrencilerin "Yumak" adını verdiği köpek, okul bahçesinde oluşturulan hayvan bakım atölyesinde yaşamaya başladı. Ayrıca, okul yönetimine "can dostu" sertifikası da verildi.

Düzce'de rehabilitasyon merkezindeki köpek yavrusu, engelsiz yaşam merkezi tarafından...

Düzce'de rehabilitasyon merkezindeki köpek yavrusu, engelsiz yaşam merkezi tarafından sahiplenilerek yeni yuvasına kavuştu.

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