Düzce Korugöl Tabiat Parkı'nda Sonbahar Renkleri

Korugöl Tabiat Parkı, Kaynaşlı'ya 15 kilometre uzaklıkta sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor; kamp, piknik ve sportif olta balıkçılığı öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 09:58
Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı, sonbaharın etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Kaynaşlı ilçesine 15 kilometre mesafede bulunan park, doğal dokusunu koruyan atmosferiyle dikkat çekiyor.

Çevre düzenlemeleri ve ilgi odağı

Park, yaklaşık 2 yıl önce gerçekleştirilen düzenlemelerle ziyaretçi akınına uğradı. Çevre düzenlemeleri Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) iş birliğiyle hayata geçirildi ve bölgeye olan ilgiyi artırdı.

Sonbahar manzarası ve etkinlikler

Parktaki ağaçlarda yeşilin yanı sıra sarı ve kahverengi tonlarının hakim olmaya başlamasıyla Korugöl, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Bölge, sportif olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi doğa aktiviteleri için tercih edilen noktalardan biri.

Gelecek planları

Bölgenin turizm potansiyeli, yeni tesisler, karavan ve çadır park alanlarıyla güçlendirilerek Türkiye'nin gözde doğa turizm merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

