Düzce'nin Yeni Turizm Rotası: Korugöl Tabiat Parkı Ziyarete Açıldı

Altyapı çalışmaları tamamlandı, ziyaretçiler ağırlanmaya başlandı

Korugöl Tabiat Parkı, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yer alıyor ve altyapı çalışmaları tamamlanarak turizme kazandırıldı.

Güzeldere, Samandere, Aydınpınar şelaleleri, Sarıkaya ve Fakıllı mağaralarının yanı sıra Çamlıpınar, Yayakbaşı, Efteni, Pürenli ve Topuk Yaylası göletlerindeki altyapı çalışmalarının ardından Korugöl Tabiat Parkı da ziyarete açıldı. Projede Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve TURSAB işbirliği rol oynadı.

Yaklaşık 22 hektarlık alana sahip parkta 5 hektarlık bir göl bulunuyor. Parkta kayın, meşe ve gürgen ağaçlarının hakim olduğu alanlarda foto safari, sportif olta balıkçılığı, kampçılık ve trekking gibi aktivitelere olanak sağlanıyor.

Ziyaretçilerden İlayda Işık, "Arkadaşlarımızla beraber Korugöl’e geldik. Çok mutluyuz. Burası güzel bir konumda ve eğlenceli. Ortam çok güzel hem huzur veriyor hem de keyifli. Bu güzelliğin olduğu ortama herkesin gelmesini beklerim elbette. Hafta sonu olması sebebiyle biraz kalabalık. Yer sıkıntısı olabilir ama ortam şahane, mutlaka kişilerin gelip görmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Korugöl, tamamlanan altyapısıyla hem doğa turizmine katkı sağlayacak hem de bölgeye gelen ziyaretçilere yeni bir rota sunacak.

