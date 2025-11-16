Düzce'nin Yeni Turizm Rotası: Korugöl Tabiat Parkı Ziyarete Açıldı

Düzce Kaynaşlı'daki Korugöl Tabiat Parkı altyapı çalışmaları tamamlanarak turizme açıldı; 22 hektarlık alanda göl, kamp, trekking ve sportif balıkçılık imkânı sunuyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:54
Düzce'nin Yeni Turizm Rotası: Korugöl Tabiat Parkı Ziyarete Açıldı

Düzce'nin Yeni Turizm Rotası: Korugöl Tabiat Parkı Ziyarete Açıldı

Altyapı çalışmaları tamamlandı, ziyaretçiler ağırlanmaya başlandı

Korugöl Tabiat Parkı, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yer alıyor ve altyapı çalışmaları tamamlanarak turizme kazandırıldı.

Güzeldere, Samandere, Aydınpınar şelaleleri, Sarıkaya ve Fakıllı mağaralarının yanı sıra Çamlıpınar, Yayakbaşı, Efteni, Pürenli ve Topuk Yaylası göletlerindeki altyapı çalışmalarının ardından Korugöl Tabiat Parkı da ziyarete açıldı. Projede Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve TURSAB işbirliği rol oynadı.

Yaklaşık 22 hektarlık alana sahip parkta 5 hektarlık bir göl bulunuyor. Parkta kayın, meşe ve gürgen ağaçlarının hakim olduğu alanlarda foto safari, sportif olta balıkçılığı, kampçılık ve trekking gibi aktivitelere olanak sağlanıyor.

Ziyaretçilerden İlayda Işık, "Arkadaşlarımızla beraber Korugöl’e geldik. Çok mutluyuz. Burası güzel bir konumda ve eğlenceli. Ortam çok güzel hem huzur veriyor hem de keyifli. Bu güzelliğin olduğu ortama herkesin gelmesini beklerim elbette. Hafta sonu olması sebebiyle biraz kalabalık. Yer sıkıntısı olabilir ama ortam şahane, mutlaka kişilerin gelip görmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Korugöl, tamamlanan altyapısıyla hem doğa turizmine katkı sağlayacak hem de bölgeye gelen ziyaretçilere yeni bir rota sunacak.

DÜZCE'NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE YER ALAN KORUGÖL TABİAT PARKI, ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANARAK...

DÜZCE'NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE YER ALAN KORUGÖL TABİAT PARKI, ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANARAK TURİZME KAZANDIRILDI.

DÜZCE'NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE YER ALAN KORUGÖL TABİAT PARKI, ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANARAK...

İLGİLİ HABERLER

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Mevsimin İlk Karı: Ahlat'ın Köyleri Beyaza Büründü
2
Hakkari'de Mevsimin İlk Karı Etkili: Kent Merkezinde 5 cm, Yüksek Kesimlerde 20 cm
3
Gaziantep'te 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
4
Serdivan'da jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
5
Muazzez Abacı için AKM’de veda töreni — Bakan Ersoy ve sanatçılar konuştu
6
Muş'ta Yoğun Kar: 14 Köy Yolu Kapandı, 4 Araç Mahsur Kaldı
7
İlkadım'da 2025 Aile Yılı Protokolü — Başkan Kurnaz: Aile Bütünlüğüne Önem Veriyoruz

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?