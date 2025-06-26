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Düzce ve Karabük'te Sporla Uyuşturucuya Karşı Farkındalık Etkinliği

Düzce ve Karabük'te düzenlenen etkinlikte, 'Spor Bağımlılıklardan Korur' sloganıyla öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 19:45
Düzce ve Karabük'te Sporla Uyuşturucuya Karşı Farkındalık Etkinliği

Düzce ve Karabük'te Spor Bağımlılıklardan Korur!

Düzce ve Karabük'te, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında öğrenciler için etkileyici bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, İzcilik Federasyonu ve Yeşilay'ın işbirliği ile düzenlenen bu etkinlikte, 'Spor Bağımlılıklardan Korur' teması ön plana çıktı.

Düzce'deki Etkinlik Detayları

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü sahasında gerçekleşen programda, gençlere yönelik spor etkinlikleri ve bilgilendirme stantları kuruldu. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü, İzcilik Federasyonu Düzce Temsilciliği ve Yeşilay Düzce Şubesi işbirliğinde, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için çeşitli spor aktivite alanları oluşturuldu. Çocuklar, halat çekme, çuval yarışı, penaltı atışları, masa tenisi, basketbol, badminton ve bilek güreşi gibi etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdiler.

Etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından eğitimli narkotik köpeklerinin gösterimi de yapıldı. Yeşilay Düzce Şube Başkanı İsmail Korkmaz, katılımcılara bağımlılıkla ilgili önemli bilgiler verildiğini belirterek, çocukların spor yapmasının bu konuda farkındalık yaratacağını ifade etti.

Karabük'teki Spor Festivali

Karabük'te ise Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte, her yaştan vatandaş sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcılar, zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın önemi ve sporun bağımlılıkla mücadeledeki etkisini öğrenirken, Yeşilay Karabük Temsilciliği tarafından bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık sunumları gerçekleştirdi. Narkotik köpeklerinin gösterileri, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin ve çok sayıda sporcu ile vatandaş katıldı. Bu etkinlikler, gençlerde spor alışkanlığının artırılması ve bağımlılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Düzce'de "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında...

Düzce'de "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında öğrencilere yönelik sportif etkinlikler düzenlendi. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü sahasında gerçekleştirilen programda çocuklar, oluşturulan alanda halat çekme, çuval yarışı penaltı atışları, masa tenisi, tenis, basketbol, badminton, bilek güreşi etkinliklerine katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi tarafından eğitimli narkotik köpeklerinin gösterisini izledi.

Düzce'de "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında...

Düzce'de "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında öğrencilere yönelik sportif etkinlikler düzenlendi. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü sahasında gerçekleştirilen programda çocuklar, oluşturulan alanda halat çekme, çuval yarışı penaltı atışları, masa tenisi, tenis, basketbol, badminton, bilek güreşi etkinliklerine katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi tarafından eğitimli narkotik köpeklerinin gösterisini izledi.

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