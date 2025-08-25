DOLAR
41 0,35%
EURO
48,03 0,62%
ALTIN
4.433,91 -0,05%
BITCOIN
4.572.938,77 0,99%

Düzce ve Sakarya'da Denize Girişler Yasaklandı

Olumsuz hava şartları nedeniyle Sakarya'nın Karasu, Kocaali, Kaynarca ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde denize girişler yasaklandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 11:11
Düzce ve Sakarya'da Denize Girişler Yasaklandı

Düzce ve Sakarya'da Denize Girişler Yasaklandı

Olumsuz hava koşulları ve akıntı tehlikesi nedeniyle sahiller kapatıldı

Sakarya ve Düzce'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde olumsuz hava koşulları ve akıntı etkili oluyor.

İlçelerin kaymakamlıkları tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde de tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Kaymakamlıkça yapılan açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşların denize girilmemesi yönünde hassasiyet göstermeleri istendi.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van İpekyolu'nda 16 Yaşındaki Genç Parkta Ölü Bulundu
2
ABD'li Aktivist Cassandra McLaughlin Kadıköy'de Gazze İçin Sessiz Eylem Yaptı
3
Hollanda'da İsrail Yaptırımları Krizi: NSC İstifaları Hükümeti Sarstı
4
Tokat Reşadiye'de Trafik Kazası: Devrilen Otomobilde 2 Ölü, 3 Yaralı
5
Mersin Erdemli'de Yaya Geçidinde Kaza: Motosiklet Sürücüsü Öldü
6
Datça açıklarında sürüklenen 14 metrelik tekne kurtarıldı
7
Serdar Murat Yıldız'ın hedefi: İtalya'da uluslararası usta ünvanı

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası