Düzce ve Trabzon TSO Kardeş Oda Protokolü İmzaladı

Ortak projeler ve bölge ekonomisine katkı hedefiyle işbirliği

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası arasında, ikili işbirliklerini güçlendirmek, ortak projeler geliştirmek ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Kardeş Oda protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi’nin yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Trabzon TSO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreninde konuşan Erdoğan Bıyık, Düzce ile Trabzon şehirlerinin demografik ve coğrafi yapı olarak birbirine çok benzediğini belirterek, ortak projelerin iki bölge için önemli faydalar sağlayacağını vurguladı.

Bıyık şunları söyledi: "Gelişen dünya ekonomisinde işbirliği çalışmaları büyük önem taşıyor. Hem Düzce olarak bizim hem de Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın tecrübe ve bilgi birikimleri bir araya geldiğinde bölge ekonomisi adına çok önemli kazanımlar ortaya çıkacağına inanıyoruz. Erkut Çelebi başkanımızla yapmış olduğumuz istişarelerde de bu protokolün her iki oda için faydalı olacağı kanaatine vardık. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan, odamızın her projesinde, her girişiminde bizlerin yanında durarak bize büyük güç katan sayın Bakanımız Dr. Faruk Özlü’ye ve Trabzon Valimiz Aziz Yıldırım’a da şükranlarımı sunuyorum. İmzaladığımız Kardeş Oda protokolünün Düzce ve Trabzon illerine, iş insanlarımıza ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum".

