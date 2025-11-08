E-5’in Ortasında Terk Edilen 470 Yıllık Haramidere (Kapı Ağası) Köprüsü

E-5’in Ortasında Terk Edilen Haramidere (Kapı Ağası) Köprüsü

Beylikdüzü'nde, E-5 Karayolu inşası sırasında kavşağın ortasındaki çukura bırakılan Mimar Sinan eseri 470 yıllık Haramidere (Kapı Ağası) Köprüsü'nün bakımsız ve atıl hali dikkat çekti. Havadan çekilen görüntülerde köprünün üstünün otlarla kaplandığı, altında simsiyah renkte su bulunduğu ve çevresinin çöplüğe döndüğü görüldü.

Tarihi ve mimari özellikleri

Köprü, Kanuni Sultan Süleyman dönemi Topkapı Sarayı kapı ağalarından Yakup Ağa tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldı. Edirne'yi İstanbul'a bağlayan kervan yolu üzerine inşa edilen köprü yaklaşık 75 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde olup Türk köprü mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak kayda geçti. Yapıda 3 büyük göz, boşaltma gözleri ve ayaklarda dalgakıranlar bulunuyor. 1980'li yıllarda E-5 yolunun yükseltilmesiyle köprü kavşağın ortasında kalan bir çukura kapatıldı ve insan erişimine kapandı.

Uzman değerlendirmesi

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, köprü hakkında şu bilgileri paylaştı: Köprünün altından geçen derenin adının Haramidere olduğunu, yaptıranın Yakup Ağa ve ustasının Mimar Sinan olduğunu, köprünün yaşının 470-500 yıllık olarak düşünüldüğünü belirtti. Yavaşçay, ölçüler hakkında da köprünün 69 ile 75 metre arasında uzunluğa sahip olduğu, genişliğinin 6 ile 7 metre arasında olduğu ve ayakların 3 metre olduğunu anlattı. Ortadaki en büyük gözü 8,8 metre, diğer gözlerin ise 7,9 metre olduğunu aktardı.

Yavaşçay, köprünün günümüzde erişime kapalı ve bakımsız olduğunu vurgulayarak, E-5 inşası nedeniyle köprünün çukur içinde kaldığını, üstünün otlarla kaplandığını ve kitabesinin bulunmadığını söyledi. Ayrıca köprünün ziyarete açılabilmesi için alt ve üst geçit gibi düzenlemeler yapılması gerektiğini, restorasyon ve bakım çalışmalarının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Güncel durum ve çağrı

Uzun yıllardır herhangi bir altyapı veya yaya kullanımı sağlamayan köprünün hali; tarihi bir mirasın ihmal edildiğini gösteriyor. Bölgeden geçen sürücülerin köprünün zarif siluetine dikkat çektiği ancak E-5 üzerinde durulamaması nedeniyle ziyaretçi erişiminin sağlanamadığı bildirildi. Uzmanlar, köprünün korunması ve halka açılması için acil bir plan oluşturulması gerektiğini belirtiyor.

Önemli not: Haramidere adının, bölgede kervanların soyulduğu eşkıyaların bulunmasından dolayı verildiği bilgisi de tarihi kaynaklarda yer alıyor.

