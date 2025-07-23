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e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

Kredi kartı komisyonu ödeyenler, artık bu parayı yasal faiziyle geri alabilecek. Başvuru e-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 12:25
e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

Kredi Kartı Komisyonu İadesi E-Devlet İle Kolaylaştı

Kredi kartı komisyonu ödeyen vatandaşlar, ödedikleri her kuruşu yasal faiziyle geri alabilecek. Alışverişlerde "komisyon" adı altında yasa dışı ücret talep eden uygulamaların sonu geldi. Milyonlarca tüketicinin mağduriyetine sebep olan bu durum, yapılan yeni düzenlemelerle sona erdi.

Komisyon Uygulamasına Son!

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. maddesi, üye iş yerlerinin kart sahiplerinden komisyon talep etmesini yasaklıyor. Bu durum tüketicilere güçlü bir koruma sağlıyor.

İş Yerlerine Yaptırımlar

Kredi kartı komisyonu talep eden iş yerleri için ağır yaptırımlar uygulanacak. Bu kapsamda, böyle bir talep tespit edilen bir iş yerinin bankayla olan POS sözleşmesi hemen feshedilecek ve bir yıl boyunca yeni bir POS anlaşması yapamayacak.

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

E-Devlet Üzerinden İade Süreci

Eğer siz de haksız yere komisyon ödediyseniz, bu durumu düzeltmek artık oldukça kolay. İşte adım adım e-Devlet üzerinden başvuru yapma rehberi:

  • Sakladığınız komisyonu kanıtlayan fiş veya belgenizi hazır bulundurun.
  • www.turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
  • Arama çubuğuna "Tüketici Şikayeti Uygulaması" yazarak gerekli hizmete ulaşın.
  • Açılan ekranda "Tüketici Hakem Heyeti" başvuru adımlarını izleyin.
  • Şikayet formunda yaşadığınız durumu net bir dille ifade edin ve kanıt niteliğindeki belgeyi sisteme yükleyin.
  • Tüm bilgileri kontrol ettikten sonra başvurunuzu tamamlayın.

Bilinçli Tüketici Olun!

Konunun önemine dikkat çeken Tüketiciler Birliği Federasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, vatandaşların haklarını aramaktan çekinmemesi gerektiğini vurguladı. “Bir iş yeri, kartla ödeme yapıldığı için vatandaştan fazladan komisyon isteyemez. Bu, hem kanuna hem de ticari ahlaka aykırıdır. Vatandaşlarımız bu konuda bilinçli olmalı ve haklarını aramalıdır.” dedi.

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