e-İhracat Zirvesi Türk Firmalarına Yeni Fırsatlar Sunuyor

e-İhracat Zirvesi İle Yeni Kapılar Açıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ihracat zirvesinde Türk firmalarının büyük bir başarıya imza attığını belirtti. 300'den fazla firma, 1350 eşleştirmeyle küresel e-ticaretin liderleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Yeni Anlaşmalar ve Beklentiler

Hakan Çevikoğlu, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı olarak yaptığı açıklamada yurt dışı satışlarını hızlandırmak isteyen Türk firmalarının yeni anlaşmalar imzaladığını söyledi. Çevikoğlu, bu anlaşmaların Türkiye'nin e-ihracatına 2 yıl içinde 1,5 milyar dolarlık bir katkı sağlayacağını öngördüklerini dile getirdi.

Bayraktar TB3 SİHA'nın Testlerine Başlanıyor

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün prototip versiyonunun ilk uçuşuna hazırlandığını ve TCG Anadolu gemisinde testlerine başlanacağını açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretimine geçildiğini belirtti.

AUKUS Tartışmaları Devam Ediyor

Avustralya'da AUKUS anlaşması çerçevesinde denizaltıların radyoaktif atık yönetimi üzerine tartışmalar sürmekte. Hükümet, bu tür iddiaların muhalefetin korkutma kampanyasının parçası olduğunu ifade etti.

Tarım Sektöründe Büyüme

Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün brüt satışları son 5 yılda 6 katına çıkarak 261,3 milyar liraya ulaştı.

Gıda Fiyatlarındaki Düşüş Beklentileri

Uzman Z. Ergezen, enerji maliyetlerindeki düşüşün gıda fiyatlarını da etkileyeceğini ve dalgalanmalara yol açabileceğini aktardı. Dr. Rahmi İncekara ise petrol fiyatlarının tarım ürünleri üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Estetik ve Botanik Bir Arada

Makine mühendisliğini bırakarak bonsai yetiştiriciliğine yönelen Aykut Erşan, özel tekniklerle saksıda minyatür ağaçlar yetiştiriyor.

Osmanlı Giyim Tarzını Yaşatan Genç

Pars Osmanoğlu, Osmanlı giyim kültürüne olan ilgisi nedeniyle günlük yaşamında fes takmayı tercih ediyor ve bu tarzı sürdürebilmek için destek bekliyor.

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