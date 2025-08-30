DOLAR
E-Öğretmen Dergisi Yayına Başladı: Eyüpsultan'dan Eğitim ve Kültür

Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan 'E-Öğretmen' dergisi, eğitim, edebiyat, kültür ve sanat içerikleriyle ilk sayısıyla yayımlandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:44
İlk sayıyla eğitim, edebiyat, kültür ve sanat içerikleri

Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, öğretmenler tarafından hazırlanan E-Öğretmen dergisi, ilk sayısıyla okurlarıyla buluştu.

Dergi, eğitim, edebiyat, kültür ve sanat alanlarında zengin içerikler sunuyor ve öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına hitap ediyor.

Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız yayımlanan açıklamada derginin yayın hayatına başlamasından mutluluk duyduğunu belirtti. Yıldız, şunları kaydetti:

“Bu topraklar, nice fikir ve sanat insanını, kalemini düşüncesini, edebiyat ve kültür dergilerinde yoğurarak yetiştirmiştir. Dergicilik, bir anlamda bu ülkenin münevverlerini yetiştiren bir mekteptir. Ben de bu duygularla yeni bir okul açıyormuşçasına heyecan içindeyim. Umuyorum ki dergimizin sayfalarından yeni yazarlar, şairler, öykücüler, romancılar doğacak, düşünce dünyamıza taptaze renkler ve sesler katılacaktır.”

Derginin dosya konusu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde önem kazanan Değerler Eğitimi olarak belirlendi. Öğretmenlerin kaleminden çıkan öykü, gezi yazısı, şiir ile kitap ve film tanıtımı gibi çeşitli yazılarla hem öğretmenlerin mesleki gelişimine hem de kültürel birikimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Altı ayda bir yayın yapmayı hedefleyen E-Öğretmen: Eyüpsultan Eğitim, Edebiyat, Kültür ve Sanat Dergisi'ne, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinden ulaşılabiliyor: https://eyupsultan.meb.gov.tr/www/e-ogretmen-eyupsultan-egitim-edebiyat-kultur-ve-sanat-dergisi/icerik/1743

Derginin matbu nüshaları ise Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilebilecek.

