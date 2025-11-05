E-ticaretin Temeli: Güven ve Sürdürülebilir Ödeme Altyapısı

Ödeme kesintileri, e-ticarette riskleri ortaya koydu

Son günlerde bazı ödeme sistemlerinde meydana gelen geçici aksaklıklar, dijital ticaretin en kritik unsurlarından olan güvenli ödeme altyapısı ihtiyacını tekrar gündeme taşıdı. Bu kesintiler, kısa süreli gecikmelere ve işletmelerde planlama sorunlarına yol açtı.

Birfatura CEO'su İbrahim Bayır, "E-ticarette güven sadece ürünle değil, ödeme sisteminin istikrarıyla da inşa edilir" dedi.

Bayır, birçok işletmenin günlük operasyonlarını satış gelirleriyle sürdürdüğünü ve ödeme akışındaki küçük gecikmelerin bile zincirleme etkilere neden olabildiğini vurguladı: "E-ticaret, bugün binlerce işletmenin büyüme motoru. Ancak bu büyümenin sürdürülebilir olması, satış kadar ödeme süreçlerinin de güvenli bir şekilde ilerlemesine bağlı. Son gelişmeler, hem işletmeler hem de müşteriler açısından ‘paranın zamanında ve doğru şekilde yönetilmesi’ konusunun ne kadar hassas olduğunu gösterdi. Birçok işletme, günlük satış gelirleriyle operasyonlarını sürdürürken; ödeme akışında yaşanan kısa gecikmeler bile iş planlarını etkileyebiliyor. Bu durum, markalara nakit akışını çeşitlendirmenin ve muhtemel gecikmelere karşı alternatif planlar oluşturmanın önemini bir kez daha hatırlattı"

BirFatura’nın hedefinin her ölçekteki işletmenin finansal süreçlerini daha şeffaf ve güvenli hale getirmek olduğunu belirten Bayır, "Birfatura olarak biz, işletmelerin finansal süreçlerini daha şeffaf ve güvenli hale getirmek için çalışıyoruz. Amacımız, her ölçekteki markanın sadece satışta değil, tahsilat tarafında da güven içinde ilerlemesini sağlamak. Çünkü biliyoruz ki, güvenli bir finansal yapı, dijital ticaretin uzun ömürlü büyümesinin temelidir" diye konuştu.

İşletmelere öneriler:

Çoklu ödeme sistemleri: Farklı sistemleri hazır tutmak, muhtemel aksamalarda iş sürekliliğini sağlar.

Lisanslı ve denetlenen altyapılar: Bu tür altyapılar her zaman daha sağlamdır.

Kısa vadeli kriz planları: Kısa vadeli kriz planları oluşturulmalı; küçük önlemler büyük kayıpları önler.

Şeffaf iletişim: Müşteri ile açık iletişim kurmak, güvenin en önemli parçasıdır.

Türkiye’de e-ticaret sektörü hızla büyümeye devam ederken, yaşanan son gelişmeler dijital ekonominin merkezinde güven unsurunun bulunduğunu bir kez daha gösterdi. BirFatura, işletmelerin bu güvenli zeminde büyümelerine destek olmayı sürdüreceğini açıkladı.

BİRFATURA CEO’SU İBRAHİM BAYIR