EBU Kasım'da İsrail'in 2026 Eurovision Katılımını Oylayacak

Avrupa Yayın Birliği (EBU), kasım başlarında İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylanacağı çevrim içi bir olağanüstü Genel Kurul toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

EBU'den resmi açıklama

EBU, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin soru üzerine yazılı yanıt verdi. Kurum, EBU Yönetim Kurulu'ndan tüm üyelerimizin genel direktörlerine gönderilen mektupta, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım oylamasının kasım ayı başlarında çevrim içi olarak düzenlenecek EBU Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında yapılacağı bilgisinin iletildiğini teyit etti.

Yarışma Viyana'da düzenlenecek

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek.

Katılımı değerlendiren ülke sayısı artıyor

İsrail'in katılımına izin verilmesi durumunda yarışmaya katılmayacağını veya katılımı değerlendireceğini açıklayan ülkelerin sayısı giderek artıyor. İspanya, İrlanda, Slovenya ve Hollanda, İsrail'in ihraç edilmemesi halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacaklarını duyurdu. İzlanda katılımını sorgulayacağını, Belçika ise kararını aralıkta vereceğini bildirmişti.