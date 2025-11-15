EBYÜ'de Ahıska Türkleri Sürgünü Konferansla Anıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi ile Türk ve Akraba Halklar Kültür Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "Siyasete Karşı Kültürün Simgesi Ahıska Türkleri" başlıklı konferansa Prof. Dr. Ali Kafkasyalı konuşmacı olarak katıldı.

Katılımcılar ve Açılış

Programa Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci ve Prof. Dr. Adem Başıbüyük, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda Ahıska Türkü katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi Kasım Kağan Özlok, 14 Kasım 1944'te trenlerle sürgün edilen Ahıska Türklerinin maruz kaldığı acı süreci hatırlattı. Özlok, bu dönemde yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve olayın kolektif hafızada derin bir yara bıraktığını ifade etti.

Özlok, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Erzincan'ın Üzümlü ilçesi ile Bitlis'in Ahlat ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 170 binden fazla Ahıska Türkünün Türk vatandaşlığına geçtiğini belirterek, Erzincan'ın bu süreçte örnek bir şehir olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Ali Kafkasyalı'nın Sunumu

Konferansın konuşmacısı Prof. Dr. Ali Kafkasyalı, Ahıska Türklerinin 1944 sürgününü "tarihsel ve uluslararası güçler tarafından uygulanan bir proje" olarak nitelendirdi. Kafkasyalı, sürgünün II. Dünya Savaşı koşullarında planlandığını ve İngiltere, ABD ve Sovyetler Birliği'nin süreçte etkili olduğuna dair görüşlerini paylaştı; bu iddiaların Tahran Konferansı’ndan sızan belgelere dayandığını söyledi.

Kafkasyalı, planın Ahıska Türklerinin Türkiye ve Azerbaycan ile bağlarını koparmayı amaçladığını ifade etti. Ayrıca Ahıska Türklerinin Osmanlı döneminden itibaren bölgenin asli unsurları olduğunu, tarihsel kimliklerinin Kıpçak ve diğer Türk boylarıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Kafkasyalı, sürgün sonrası dönemde Ahıska Türklerinin kültürel değerlerini yaşatmayı başardıklarını, özellikle ozanlık geleneğinin bu direnişin önemli bir parçası olduğunu belirtti ve yaşananları "zulüm" olarak nitelendirerek gençlere millî değerleri unutmamaları çağrısında bulundu.

Kapanış

Konferansın sonunda Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından Prof. Dr. Ali Kafkasyalı'ya çiçek takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

