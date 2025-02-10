ECB Başkanı Lagarde: Dezenflasyon Süreci Hedefe Ulaşma Yolunda

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, küresel ticaretteki gerginliklerin risk oluşturmaya devam etmesine rağmen Avro Bölgesi'nde enflasyonun bu yıl ECB’nin yüzde 2'lik hedefine ulaşma yolunda olduğuna dikkat çekti.

Lagarde, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda ECB Yıllık Raporu ile ilgili konuşurken, para politikası için zorlu bir ekonomik ortam uyarısında bulundu. Değişen küresel dinamikler ve hızlı teknolojik değişimin yön verdiği bir dünyada, Avrupa'nın stratejik özerklik elde etmek ile küresel ekonomiye açıklığını korumak arasında hassas bir denge kurması gerektiğini belirtti.

Lagarde, "Bununla birlikte hem yukarı hem de aşağı yönlü riskler bulunmaktadır. Küresel ticarette daha fazla sürtüşme, Avro bölgesi enflasyon görünümünü daha belirsiz hale getirecektir." diye ifade etti.

Avrupa’nın son yıllarda, Kovid salgını, yüksek enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldığını anlatan Lagarde, bu tür şokların gelecekte sıkça yaşanabileceğini de dile getirdi.

Lagarde, "Bu krizleri atlatmış olsak da, geçtiğimiz birkaç yıl dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda kaçırılan fırsatları ve yetersiz yatırımları ortaya çıkardı. Ticaret ve ekonomi politikasını çevreleyen belirsizlik, tüketim ve yatırım üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor." açıklamalarında bulundu.