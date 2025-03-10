Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'ndaki Gizemi: Yeni Güvenlik Görüntüleri Ortaya Çıktı

Belgrad Ormanı'nda Hayatını Kaybeden Ece Gürel'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan Ece Gürel'in güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Gürel'in ölümüne ilişkin sürdürülen çalışmalarda çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceledi.

Güvenlik görüntülerinde, 36 yaşındaki mimar Ece Gürel'in Mecidiyeköy'deki metro istasyonunda metroya bindiği, turnikelerden geçtiği ve ardından Hacıosman istasyonunda metrodan indiği gözlemleniyor.

Olayın Ardındaki Kayıp Kapsamında Arama Çalışmaları

Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gitmek üzere ayrılan Gürel, kaybolduktan sonra yakınlarının ihbarı üzerine ormanda geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. 4 Mart’ta gerçekleştirilen arama çalışmalarında Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına ulaşıldı.

4 gün süren arama sonuç vermiş ve Gürel, 4 Mart'ı 5 Mart'a bağlayan gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunmuştur. Maslak Acıbadem Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Ece Gürel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Gürel'in cenazesi, 7 Mart'ta Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Kocasinan Mezarlığı'nda defnedilmiştir.