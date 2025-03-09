Ece Gürel'in Ölümüyle İlgili Şüpheli Serbest Bırakıldı

Ece Gürel'in kaybolması ve ölümüyle ilgili 'Witchcraft eğitimi' verdiği öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 19:48
Ece Gürel'in Ölümüyle İlgili Şüpheli Serbest Bırakıldı

Ece Gürel'in Ölümünde Yeni Gelişme

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra hayatını kaybeden Ece Gürel'e "Witchcraft eğitimi" verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Hale Ö. serbest bırakıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hale Ö. hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, nitelikli dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları bulunuyordu.

Adli Süreç Tamamlandı

Ece Gürel'in yakınlarının yaptığı ihbar sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına ulaşılmıştı. Dört gün süren çabalar sonucunda 4 Mart gecesi kurtarılan Gürel, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hale Ö., ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılarak, hakkında yurt dışı çıkış yasağı konuldu ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eğitimi verdiğini öne sürdüğü Ece Gürel'in, 2 yıl önce kendilerinden eğitim aldığı bilgisinin sosyal medya kanallarında paylaşıldığı öğrenildi.

Gürel'in cenazesi ise Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmeden önce Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hale Ö.'nün verdiği "Witchcraft eğitimi" ile ilgili detaylar arasında astroloji, tarot, frekanslar, simya, şifalı otlar, semboller, enerji kullanımı, ritüeller ve beden dili gibi konular yer alıyor.

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