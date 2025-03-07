Ece Gürel'in Ön Otopsi Raporu Açıklandı: Ölüm Nedeni Hipotermi

Belgrad Ormanı'nda hayatını kaybeden Ece Gürel'in ön otopsi raporuna göre ölümü hipotermi ve komplikasyonlar sonucu gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 23:17
Ece Gürel'in Ön Otopsi Raporu Açıklandı: Ölüm Nedeni Hipotermi

Ece Gürel'in Ölüm Sebebi Açıklandı

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra hayatını kaybeden Ece Gürel'in ön otopsi raporu tamamlandı. Rapora göre, Gürel'in ölümü hipotermi ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldi.

Olayın Gelişimi

36 yaşındaki Gürel, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden çıkıp Belgrad Ormanı'na gitmişti. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen Gürel için ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. 4 gün süren operasyon sonucunda Ece Gürel, 4 Mart'ta bulundu ve hemen Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi Raporu Detayları

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından hazırlanan raporda, radyo görüntülemede ateşli silah yaralanmasına işaret eden metalik cisim izine rastlanmadığı belirtildi. Vücudunda çok sayıda ekimoz ve sıyrık bulunan Gürel'in ölüm sebebinin hipotermi olduğu vurgulandı.

Ayrıca, otopsi sırasında Gürel'in vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kene saptandı fakat Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı için yapılan mikrobiolojik incelemenin sonucu negatif çıktı. Cilt altındaki bulgular ve iç muayenede, akut cinsel saldırı ile uyumlu herhangi bir bulguya da rastlanmadı.

Cenaze Töreni

Ece Gürel'in cenazesi, bugün Bağcılar Güneşli Merkez Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili detaylı araştırmaların ve laboratuvar analizlerinin devam ettiği belirtildi.

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