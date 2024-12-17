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ECOWAS'tan "Eko" Para Birimi İçin Hızlı Adımlar

ECOWAS, ortak para birimi "eko"nun hayata geçmesi için acil çalışmalar başlatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 18:20
ECOWAS'tan "Eko" Para Birimi İçin Hızlı Adımlar

ECOWAS'tan "Eko" Para Birimi İçin Hızlı Adımlar

Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölge için planlanan ortak para birimi "eko"nun hayata geçirilmesi için çalışmaları hızlandırdı. Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen 66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonunda yayımlanan bildiride, "eko" üzerinde sağlanan mutabakat yinelendi.

Finansal Katkılar ve Kurumların Kurulması

ECOWAS liderleri, üye devletlerin ve merkez bankalarının, ortak para biriminin işler hale getirilmesi için gerekli finansal katkıların ödenmesine yönelik tedbirleri almalarını istedi. "Eko"nun başlatılması için gerekli kurumların kurulması ve işlerlik kazanması adına belirlenen takvimlere uyulmasının önemine işaret edilen bildiride, ECOWAS'ın 2027'ye kadar ortak para birimi kullanımına geçmeyi hedeflediği belirtildi.

Ortak Para Biriminin Avantajları

ECOWAS para biriminin, bölge içinde farklı ulusal para birimlerinin kullanılmasının getirdiği yüksek ticaret maliyetlerini azaltması ve bölge içi ticareti artırması bekleniyor. Eko'nun, ECOWAS ülkelerinin ekonomik refahını önemli ölçüde artırması öngörülüyor.

Geçiş Süreci ve Tarih

Benin, Burkina Faso, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal ve Togo, Aralık 2019'da, 2020'den itibaren "eko" para birimine geçme kararı almıştı. Öte yandan, ECOWAS'ın 2020 başında düzenlediği toplantıda, Nijerya, Sierra Leone, Liberya, Gambiya, Gana ve Gine ortak para birimi kullanımını reddetmişti. Afrika ülkelerinin Fransa sömürge mirası CFA frangını bırakarak "eko" para birimine geçmesiyle, 74 yıllık bir para birimi tarihe karışmış olacak.

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