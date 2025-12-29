DOLAR
Edikli Lisesi'ne Şehit Enver Yaman’ın Adı Verildi

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın adı, aile talebiyle Edikli Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne verildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:28
Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş anısına

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın aziz hatırası, Niğde'de bir eğitim kurumunda ebediyen yaşatılacak.

Şehit Enver Yaman'ın ailesinin talebi üzerine yürütülen çalışmalar sonucunda, Edikli Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin isminin 'Edikli Şehit Enver Yaman Çok Programlı Anadolu Lisesi' olarak değiştirilmesine karar verildi.

Alınan karar ile şehidin fedakarlığı ve hatırası, Edikli'de eğitim görecek nesiller aracılığıyla geleceğe taşınacak.

