Edirne'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz Göçle Mücadele

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik olarak kent genelinde sürekli denetimler yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan son operasyon ile birlikte Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen ele geçirildi.

İşlemler Devam Ediyor

Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin yapılabilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.