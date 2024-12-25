Edirne'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 24 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, kentin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller devam ediyor.

Afganistan ve Pakistan Uyruklu Göçmenler

Güvenlik ekipleri, bu kapsamda Afganistan ve Pakistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik çabaların artarak süreceğini vurguladı.