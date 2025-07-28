Edirne'de 3. Balkan Gençlik Buluşmaları Yaz Kampı Başladı

Edirne'de 3. Balkan Gençlik Buluşmaları Yaz Kampı Açıldı

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen 3. Balkan Gençlik Buluşmaları Yaz Kampı törenle açıldı. 11 Balkan ülkesinden 352 öğrenci ve 34 öğretmenin katıldığı kamp, Edirne Valiliği himayelerinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası ve Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği iş birliği ile gerçekleştirilmektedir.

Vali Sezer: Gençler Barışı İnşa Edecek

Açılış programında konuşan Vali Yunus Sezer, Balkanlar'dan gelen gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu dile getirerek, “Barışın olmadığı, huzurun olmadığı bir yerde ne gençlik ne eğitim ne sağlık ne de sağlıklı bir devlet anlayışı vardır” ifadesini kullandı. Vali Sezer, Edirne'nin kültürlerin ve medeniyetlerin buluştuğu bir şehir olduğunu vurgulayarak, burada ileride eğitimini sürdürecek gençlerden umutlu olduklarını belirtti.

Dostluk ve Kardeşlik Teması

Sezer, dünyanın mevcut krizinden ve Balkanlar'da yaşanan acılardan bahsederek, “Sizler burada kuracağınız dostluklarla ileride, Balkanlar'da barışın ve daha iyi bir geleceğin inşasına katkı sağlayacaksınız” dedi. Edirne'nin tarihsel önemine de dikkat çeken Sezer, katılımcıların buradan dostluk bağı ile ayrılmalarını istedi.

Geleceğe Yönelik Umutlar

Açılışta konuşan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yaz kampının gençler arasındaki bağları güçlendireceğini ve bu dostlukların Balkanlar'da barışa katkıda bulunacağına inandığını ifade etti. Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden de sınırları aşan bir anlayışla yeni dostlukların kurulmasına fırsat vereceğini kaydetti.

Kamp Programı ve Etkinlikler

Kamp boyunca misafir öğrencilere İstanbul, Keşan Gökçetepe ve Edirne gezileri düzenlenecek. Ayrıca spor etkinlikleri, konserler ve kültürel sohbetlerle zenginleştirilecek olan programda katılımcılar Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde fen bilimleri deneyleri yapma imkanı bulacaklar. Yaz kampı, 2 Ağustos’ta sona erecek.

Özel Gösteriler ve Sergi

Konuşmaların ardından, Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler halk oyunları gösterileri sergiledi. Program, Edirne Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanılan “Selimiye Camisi'nden Yansımalar” temalı serginin açılışı ve aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen 3. Balkan Gençlik Buluşmaları Yaz Kampı açıldı. Edirne Valiliği himayelerinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası ve Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneğinin katkılarıyla gerçekleştirilen kamp programına 11 Balkan ülkesinden 352 öğrenci ve 34 öğretmen katılıyor.

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen 3. Balkan Gençlik Buluşmaları Yaz Kampı açıldı. Edirne Valiliği himayelerinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası ve Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneğinin katkılarıyla gerçekleştirilen kamp programına 11 Balkan ülkesinden 352 öğrenci ve 34 öğretmen katılıyor.