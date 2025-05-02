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Edirne'de 5 Aylık Köpeği Döven Şahıs Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Edirne’de kahvehanede 5 aylık köpeği bastonla döven şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 22:55
Edirne'de 5 Aylık Köpeği Döven Şahıs Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Edirne'de 5 Aylık Köpeğe İşkence Olayı

Edirne'de, bir kahvehanede 5 aylık bir köpeği bastonla döven şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın tanığı olan köpeğin sahibi Kazım Özen, yaşanan dehşet verici anları güvenlik kamerasından izleyerek büyük bir üzüntü yaşadı.

Kazım Özen'in Açıklamaları

Olay, Lalapaşa'ya bağlı Vaysal köyündeki kahvehanede meydana geldi. Kahvehanenin sahibi Kazım Özen, 81 yaşındaki F.D.'nin kendi köpeğine işkence yaptığını öğrendi. Kazım Özen, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde köpeğin depoya kapatılarak, elindeki bastonla defalarca vurulduğuna şahit oldu.

Özen, bu durumu şöyle aktardı: "Ben kahvehanede değildim. Çalışan arkadaş ve eşim oradaydı. Köpeği dövdüğünü görünce bağırmışlar, o da kaçmış. Kamera kayıtlarını inceledim. Köpeği depoya kapatıyor ve elindeki bastonla defalarca vuruyor. Yazık hayvana, ne yapacağını şaşırıyor acıdan. Resmen hayvana işkence yapmış."

Gözaltı ve Serbest Bırakma Süreci

Olayın ardından F.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazım Özen, köpeğine eziyet eden F.D.'ye ceza verilmesi gerektiğinin altını çizdi ve toplumun bu tür olaylara karşı daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Edirne'de 5 aylık köpek, köy sakini tarafından kahvehanenin deposunda bastonla dövüldü. Köpeğin...

Edirne'de 5 aylık köpek, köy sakini tarafından kahvehanenin deposunda bastonla dövüldü. Köpeğin dövülme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edirne'de 5 aylık köpek, köy sakini tarafından kahvehanenin deposunda bastonla dövüldü. Köpeğin...

Edirne'de 5 aylık köpek, köy sakini tarafından kahvehanenin deposunda bastonla dövüldü. Köpeğin dövülme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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