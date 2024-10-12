Edirne'de Ailesinin Evi Ateşe Veren Şahıs Polise Teslim Oldu

Edirne'de Olay

Edirne’nin Dilaverbey Mahallesi Manyas Karakol Sokak’ta yaşanan trajik olayda, U.Y. isimli bir kişi, ailesiyle yaşadığı evi ateşe vererek kaçtı. Olay, annesi L.Y. ile gerçekleşen bir tartışma sonucunda yaşandı.

Tartışma Sonrası Gelişmeler

Tartışma sırasında fenalaşan anne L.Y., sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından U.Y., evini ateşe verip kaçtı.

Yangın ve İhbar

Yangına ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını hızlı bir şekilde kontrol altına aldı ancak evde ciddi hasar meydana geldi.

Polise Teslim Olma

U.Y., yangının ardından Çilingirler Caddesi’nde polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, olay sonrası ifadeye alınmak üzere emniyete götürüldü.

Edirne'de ailesiyle yaşadığı evi ateşe veren kişi polise teslim oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Edirne'de ailesiyle yaşadığı evi ateşe veren kişi polise teslim oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.