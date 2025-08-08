DOLAR
40,66 -0,11%
EURO
47,38 -0,19%
ALTIN
4.447,07 -0,23%
BITCOIN
4.769.960,79 -0,12%

Edirne'de Alkollü Sürücü Kontrol Noktasında Kaçmaya Çalıştı, Yakalandı

Edirne'de kontrol noktasında aracından inip kaçmaya çalışan alkollü sürücü T.Z. polis tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 00:48
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 00:48
Edirne'de Alkollü Sürücü Kontrol Noktasında Kaçmaya Çalıştı, Yakalandı

Edirne'de Alkollü Sürücü Kontrol Noktasında Yakalandı

Edirne'de, polis kontrol noktasına yaklaşan bir sürücü, dur ihtarına uymayarak aracını terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Olay, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un koordinesindeki asayiş ve trafik denetimleri sırasında gerçekleşti.

Babademirtaş Mahallesi'nde yapılan denetim sırasında, kontrol noktasının yakınında T.Z. isimli alkollü sürücünün polisi görünce aracından inip kaçmaya çalıştığı belirlendi. Polis ekiplerinin ''dur'' ihtarına uymayan T.Z., bir süre kovalamacanın ardından yakalandı.

Yapılan kontrolde, T.Z.'nin 1,33 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, otomobili kullanmadığını ve aracın kendisine ait olmadığını ileri sürdü. Ancak bu sırada olay yerine gelen T.Z.'nin aile üyeleri, taşkınlık çıkararak polise mukavemette bulundu. T.Z.'nin oğlu, polisle tartışma sırasında yumrukla aracın camını kırdı.

Sonuç olarak, polis ekipleri, T.Z., eski eşi ve oğlu dahil toplam üç kişiyi gözaltına aldı. Olayın ardından sürücünün aracı çekiciyle otoparka götürüldü. Ayrıca, yapılan denetimlerde toplamda 115 kişi ve 41 araç sorgulandı; 4 araç trafikten men edildi.

Edirne'de polis kontrol noktası yakınında aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan alkollü...

Edirne'de polis kontrol noktası yakınında aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan alkollü sürücü yakalandı. Polis ekipleri, T.Z, eski eşi ve oğlunu gözaltına aldı.

Edirne'de polis kontrol noktası yakınında aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan alkollü...

Edirne'de polis kontrol noktası yakınında aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan alkollü sürücü yakalandı. Polis ekipleri, T.Z, eski eşi ve oğlunu gözaltına aldı.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bitlis'te Esnafla Bir Araya Geldi
2
Marmara Adası Açıklarındaki Tekne Kazasında Kaptan Serbest Bırakıldı
3
Bilal Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesajlar: AK Parti'nin Kalitesi Vurgulandı
4
Sakarya'da Düşen Asansörde Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
5
Fethiye'de Otomobil Yayanın Üzerine Düştü: İngiliz Kadın Ağır Yaralı
6
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı
7
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi