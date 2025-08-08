Edirne'de Alkollü Sürücü Kontrol Noktasında Kaçmaya Çalıştı, Yakalandı

Edirne'de Alkollü Sürücü Kontrol Noktasında Yakalandı

Edirne'de, polis kontrol noktasına yaklaşan bir sürücü, dur ihtarına uymayarak aracını terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Olay, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un koordinesindeki asayiş ve trafik denetimleri sırasında gerçekleşti.

Babademirtaş Mahallesi'nde yapılan denetim sırasında, kontrol noktasının yakınında T.Z. isimli alkollü sürücünün polisi görünce aracından inip kaçmaya çalıştığı belirlendi. Polis ekiplerinin ''dur'' ihtarına uymayan T.Z., bir süre kovalamacanın ardından yakalandı.

Yapılan kontrolde, T.Z.'nin 1,33 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, otomobili kullanmadığını ve aracın kendisine ait olmadığını ileri sürdü. Ancak bu sırada olay yerine gelen T.Z.'nin aile üyeleri, taşkınlık çıkararak polise mukavemette bulundu. T.Z.'nin oğlu, polisle tartışma sırasında yumrukla aracın camını kırdı.

Sonuç olarak, polis ekipleri, T.Z., eski eşi ve oğlu dahil toplam üç kişiyi gözaltına aldı. Olayın ardından sürücünün aracı çekiciyle otoparka götürüldü. Ayrıca, yapılan denetimlerde toplamda 115 kişi ve 41 araç sorgulandı; 4 araç trafikten men edildi.

Edirne'de polis kontrol noktası yakınında aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan alkollü sürücü yakalandı. Polis ekipleri, T.Z, eski eşi ve oğlunu gözaltına aldı.

