Edirne'de Ayçiçeği Denemesi: Anıza Ekim İlk Değerlendirmede %30 Fark Öne Çıktı

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, kuraklığa dayanıklılığı ölçmek amacıyla yürütülen denemelerde birer ay arayla üç farklı ekim yöntemiyle ekilen ayçiçekleri hasat edildi.

Denemenin ayrıntıları

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, merkeze bağlı Sarayakpınar köyünde yürütülen "Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin ve Ekim Zamanlarının Ayçiçeği Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Projesi" kapsamında şubat, mart ve nisan aylarında ekimler gerçekleştirildi. Denemede pulluk işlemeyle ekim, kazık çekilerek ekim ve anıza ekim yöntemleri birer ay arayla test edildi.

İlk sonuçlar ve hasat

Gerekli olgunluğa gelen ayçiçekleri düzenlenen törenle hasat edilirken, proje teknik desteğini sağlayan Prof. Dr. Fadul Önemli ile elde edilen sonuçların değerlendirilip üreticilerle paylaşılacağı bildirildi.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Vali Yunus Sezer iklim krizi ve kuraklığa karşı tedbirler aldıklarını belirterek, "Farklı zamanlarda farklı yöntemlerle ayçiçeği deneme ekimi yaparak kuraklığa karşı nasıl yüksek verim alırız arayışı içindeyiz." dedi. Sezer, ilk değerlendirmelere göre anıza ekimin önde olduğu ve hasat beklentilerine göre anıza erken ekimde diğer yöntemlere göre %30 artış gözlemlendiğinin belirtildiğini aktarırken, bu sonucun teyit edilmediğini ve "birkaç yıl daha denemeleri yaparak çiftçilere önerir hale geleceğiz" diye ekledi.

Sezer, Edirne'nin çeltik ve ayçiçeği başta olmak üzere önemli bir tarım şehri olduğunu vurguladı. Kuraklığın etkilerine değinerek geçen sene dekarda ortalama 130 kilogram verim alındığını; bu yıl sulanabilir alanda dekarda 400 kilograma kadar verim elde edilirken kurak alanlarda verimin 80 kilograma kadar düştüğünü belirtti. Ortalama olarak 100-130 kilogram civarında bir verim beklediklerini kaydetti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise tohum çeşitliliği, ekim yöntemi ve zamanlarında denemeler yapıldığını; kuraklıktan etkilenmeden verimi artırma hedefiyle ekim tarzı ve su yönetiminin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse üç yıl sürecek deneme ekimleri sonunda en verimli üretim yönteminin belirleneceğini ve sonuçların çiftçilere tavsiye olarak aktarılacağını ifade etti. Etkinliğe siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de kuraklığa karşı dayanıklılığını ölçmek amacıyla birer ay arayla 3 farklı yöntemle ekilen bitkiler hasat edildi.