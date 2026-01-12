Gaziantep’te bin 300 kilo sağlıksız sakatat ele geçirildi: Ruhsatsız iş yeri kapatıldı

Şahinbey Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğü denetiminde Malazgirt Mahallesi’ndeki ruhsatsız iş yerinde bin 300 kilo sağlıksız sakatat imha edildi, iş yeri kapatıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:35
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:35
Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetiminde, Malazgirt Mahallesi’nde merdiven altı üretim yaptığı tespit edilen bir işletme açığa çıkarıldı. Denetimlerde bin 300 kilogram bağırsak, işkembe, sakatat ve iç yağa el konularak imha edilmek üzere toplandı.

Denetim bulguları

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen işletmede üretim ortamının son derece kirli olduğu, işletme genelinde yoğun şekilde fare bulunduğu ve insan gıdası olarak tüketilmemesi gereken ürünlerin depolandığı tespit edildi. Kontroller sonucunda halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturan ürünlere el konuldu.

İş yeri kapatıldı ve ceza uygulandı

Ruhsatsız çalışan iş yeri, Şahinbey Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Denetimler sonucunda onaysız ve izinsiz üretim yaptığı gerekçesiyle işletmeye 264 bin 309 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililerden açıklama

Yetkililer, gıda güvenliğini sağlamak ve vatandaşların sağlıklı ürünlere erişimini korumak amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı ve vatandaşlardan şüpheli gördükleri durumları ilgili birimlere bildirmelerini istedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu konuyla ilgili, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Halk sağlığını tehdit eden, hijyen kurallarını hiçe sayan ve merdiven altı üretim yapan hiçbir işletmeye asla müsamaha göstermiyoruz. Zabıta ekiplerimiz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kimsenin insan sağlığı üzerinden kazanç elde etmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

