Yatağan Millet Bahçesi Yakında Hizmete Açılıyor

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve yetkililer, Yatağan Millet Bahçesi’ndeki tadilat ve bakım-onarım çalışmalarını inceledi; alan yakında modern bir sosyal yaşam merkezi olarak açılacak.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:09
İnceleme: Yenileme çalışmalarında sona doğru

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Yatırım İzleme ve Koordinasyon (YİKOB) Başkanı ve Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu ile Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan Yatağan Millet Bahçesinde yürütülen tadilat ve bakım-onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemelerde yetkililerden, millet bahçesinde yapılan düzenlemeler, çalışmaların mevcut durumu ve tamamlanma sürecine ilişkin bilgi alındı. Yetkililer, yenileme sürecinin ardından alanın daha modern ve daha kullanışlı bir sosyal yaşam merkezi olarak Yatağanlıların hizmetine sunulacağını vurguladı.

Tadilat ve bakım-onarım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Yatağan Millet Bahçesinin ilçe halkının aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği önemli bir sosyal yaşam alanı olarak yeniden kapılarını açması bekleniyor.

