Edirne'de Başkan Yardımcısını Darp Eden Çalışan İşten Çıkarıldı

Edirne'de Şiddet Olayı: Başkan Yardımcısına Darp

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, başkan yardımcısı Gökçe Onur Öktem'i darbeden belediye çalışanının işten çıkarıldığını duyurdu. Akın, olayla ilgili açıklamalarda bulunarak şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurguladı.

Belediye Çalışanının İşten Çıkarılması

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akın, çalışanın iş akdinin feshedildiğini belirtti. "Hem Edirne'mize böyle haberler, olaylar yakışmıyor hem de belediyemizin kurumsal kimliği olarak bu gibi durumlar bizleri çok üzüyor. Gereğini yapmış bulunuyoruz," dedi.

Edirne Belediyesi'nin Duruşu

Akın, Edirne Belediyesi olarak herkese adil, eşit mesafede hizmet verdiklerini belirtti. "İşlerimizi hukuka uygun şekilde gerçekleştiriyoruz. Kişi fark etmeksizin farklı taleplere hiçbir şekilde cevap vermiyoruz. Cevap vermediğimiz takdirde böyle olaylarla karşılaşıyoruz ama hukuk bunun gereğini yaptı," ifadelerini kullandı.

Olayın Detayları

Olay, önceki gün Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökçe Onur Öktem ile T.U. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, T.U. Öktem’i darbetmişti. Öktem, olayın ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek T.U.’dan şikayetçi olmuş, zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştır.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem’i darbeden belediye çalışanı T.U. tutuklandı.