Edirne'de Buğday Ekili Alan Yandı: 10 Dekar Zarar Gördü

Edirne'de, buğday ekili bir tarlada çıkan yangın, 10 dekarlık alanın zarar görmesine neden oldu. Kent merkezine bağlı Avarız köyü'nde, hasat edilmemiş buğdayların bulunduğu tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri hızla bölgeye intikal etti. İtfaiye ekipleri, yangına etkili bir şekilde müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında ortaya çıkan hasarın daha fazla büyümesini engelleyen ekipler, 10 dekar buğday ekili alanın zarar görmesine neden oldu. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yangın sonrası bölgede incelemelerde bulundu. Bayazıt, yangının hızlı bir müdahaleyle söndürüldüğünü belirtti.

Bayazıt, bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına vatandaşları, özellikle sıcak ve rüzgarlı havalarda daha dikkatli olmaya, ateş ve yanıcı maddelere karşı duyarlı davranmaya davet etti.

Edirne'de buğday ekili bir tarlada çıkan yangında 10 dekarlık alan zarar gördü.

Edirne'de buğday ekili bir tarlada çıkan yangında 10 dekarlık alan zarar gördü.