Edirne'de Buğday Hasat Dönemi Başladı

Edirne'de Buğday Hasat Mesaisi Başladı

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden biri olan Edirne'de, buğday hasat dönemi tüm hızıyla başladı. Kent genelinde yaklaşık 1 milyon 400 bin dekar buğday arazisinden verim alınmakta. Buğday hasadı, başakların olgunlaşma durumuna göre biçerdöverlerle gerçekleştiriliyor.

Edirne Ziraat Odası'ndan Açıklama

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, buğday hasadının başlamasıyla birlikte üreticilere bol ve bereketli bir hasat dönemi diledi. Hasat mesaisinin ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Arabacı, şu bilgileri aktardı: "Erkenci çeşitlerde buğday hasadı başladı. Önümüzdeki günlerde hasat mesaisi yoğunlaşacak. Verimler, arazinin durumuna göre dekara 250-400 kilogram arasında değişiyor. Ekimden biçime kadar zorlu bir süreç. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alabileceği bir sezon temenni ediyorum. Ayrıca, tarla yangınlarına karşı dikkatli olunmalı; hasat döneminde ürünlerin heba olmaması önemli."

Üretici Yorumları

Üretici Rafet Kızılkan, tüm çiftçiler için hayırlı bir hasat dönemi diledi. Kış aylarında yaşanan kuraklığın bahar dönemindeki yağışlarla ortadan kalktığını belirterek, "Kış aylarında biraz endişeliydik ama son yağışlar buğdaya iyi geldi. Kazasız belasız bu sezonu bitirmeyi umut ediyoruz. Genel olarak dekarda 350-400 kilogram verim alınıyor," dedi.

Diğer bir üretici Rahmi Özdemir ise hasadın bereketli başladığını vurguladı. Çiftçilerin emeklerinin karşılığını alması dileğiyle süreklenen bu süreç, buğday fiyatlarının da yükselmesine yardımcı olacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de, üreticilerin buğday hasat mesaisi başladı. Kent genelinde yaklaşık 1 milyon 400 bin dekar buğday arazisi, başakların olgunlaşma durumuna göre biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de, üreticilerin buğday hasat mesaisi başladı. Kent genelinde yaklaşık 1 milyon 400 bin dekar buğday arazisi, başakların olgunlaşma durumuna göre biçerdöverlerle hasat ediliyor.