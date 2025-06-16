DOLAR
39,39 0,47%
EURO
45,74 -0,17%
ALTIN
4.324,62 0,48%
BITCOIN
4.200.997,09 -1,9%

Edirne'de Buğday Hasat Dönemi Başladı

Edirne'de buğday hasadı başladı. Üreticiler için bereketli bir sezon bekleniyor.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 14:13
Edirne'de Buğday Hasat Dönemi Başladı

Edirne'de Buğday Hasat Mesaisi Başladı

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden biri olan Edirne'de, buğday hasat dönemi tüm hızıyla başladı. Kent genelinde yaklaşık 1 milyon 400 bin dekar buğday arazisinden verim alınmakta. Buğday hasadı, başakların olgunlaşma durumuna göre biçerdöverlerle gerçekleştiriliyor.

Edirne Ziraat Odası'ndan Açıklama

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, buğday hasadının başlamasıyla birlikte üreticilere bol ve bereketli bir hasat dönemi diledi. Hasat mesaisinin ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Arabacı, şu bilgileri aktardı: "Erkenci çeşitlerde buğday hasadı başladı. Önümüzdeki günlerde hasat mesaisi yoğunlaşacak. Verimler, arazinin durumuna göre dekara 250-400 kilogram arasında değişiyor. Ekimden biçime kadar zorlu bir süreç. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alabileceği bir sezon temenni ediyorum. Ayrıca, tarla yangınlarına karşı dikkatli olunmalı; hasat döneminde ürünlerin heba olmaması önemli."

Üretici Yorumları

Üretici Rafet Kızılkan, tüm çiftçiler için hayırlı bir hasat dönemi diledi. Kış aylarında yaşanan kuraklığın bahar dönemindeki yağışlarla ortadan kalktığını belirterek, "Kış aylarında biraz endişeliydik ama son yağışlar buğdaya iyi geldi. Kazasız belasız bu sezonu bitirmeyi umut ediyoruz. Genel olarak dekarda 350-400 kilogram verim alınıyor," dedi.

Diğer bir üretici Rahmi Özdemir ise hasadın bereketli başladığını vurguladı. Çiftçilerin emeklerinin karşılığını alması dileğiyle süreklenen bu süreç, buğday fiyatlarının da yükselmesine yardımcı olacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de, üreticilerin buğday hasat mesaisi...

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de, üreticilerin buğday hasat mesaisi başladı. Kent genelinde yaklaşık 1 milyon 400 bin dekar buğday arazisi, başakların olgunlaşma durumuna göre biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de, üreticilerin buğday hasat mesaisi...

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de, üreticilerin buğday hasat mesaisi başladı. Kent genelinde yaklaşık 1 milyon 400 bin dekar buğday arazisi, başakların olgunlaşma durumuna göre biçerdöverlerle hasat ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı
2
Feinstein: Orta Doğu'daki Sorunların Sorumlusu İngiltere
3
Ferdi Zeyrek'in Vefatının Ardından Besim Dutlulu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Oldu
4
Ardahan'da Silahlı Saldırı: Tartışma Kanlı Bitti
5
Giresun'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
6
Kazakistan, İran'dan Ayrılma İsteği Olan 74 Vatandaşını Başarılı Bir Şekilde Tahliye Etti
7
AK Parti'den Enerji ve Maden Düzenlemeleri: Yeni Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı

Eskişehir'de Çiftçilere 66 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!