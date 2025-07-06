Edirne'de Buğday Tarlasında Yangın Söndürüldü

Edirne'de Yangın Alarmı: Buğday Tarlası Zarar Gördü

Edirne'nin Değirmenyeni köyünde bulunan buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın duyulmasının ardından, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti.

Yangının söndürülmesi için çiftçiler de traktörleriyle destek verdi. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak yangın, 400 dekar tarım arazisinin zarar görmesine neden oldu.

Çiftçiler Yangınla Mücadelede Aktif Rol Aldı

Yangın anında gösterilen hızlı müdahale, daha büyük bir felaketin önüne geçti. Çiftçilerin ortak çalışmalarıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bu olay, tarım alanlarının korunmasının ve yangın güvenliği önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Edirne'de, Değirmenyeni köyünde buğday tarlasında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Yangında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Edirne'de, Değirmenyeni köyünde buğday tarlasında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Yangında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü.