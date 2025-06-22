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Edirne'de Buğday Tarlasında Yangın: Zarar Büyümeden Söndürüldü

Edirne'nin Havsa ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 13:39
Edirne'de Buğday Tarlasında Yangın: Zarar Büyümeden Söndürüldü

Edirne'de Yangın Paniği

Edirne'nin Havsa ilçesi'nde, Oğulpaşa köyü'nde bir buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü.

Yangının Sebebi Belirsiz

Hasat edilmiş olan buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Yangın, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle çevredeki kanola ve başka buğday ekili tarlalara da sıçradı.

İtfaiye ve Jandarma Hızla Bölgeye Sevk Edildi

Yangın ihbarının ardından, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri derhal sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve yerel çiftçilerin müdahaleleri ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının Zararları

Fakat yangın sonucunda toplamda 70 dekar buğday, 3 dekar kanola ekili alan ve 100 dekar biçilmiş buğday tarlası zarar gördü. Yangının oluşturduğu bu kayıplar, çiftçiler için büyük bir ekonomik sıkıntıya sebep olabilir.

Edirne'nin Havsa ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü....

Edirne'nin Havsa ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, 70 dekar buğday, 3 dekar kanola ekili alan ile 100 dekar biçilmiş buğday tarlası zarar gördü.

Edirne'nin Havsa ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü....

Edirne'nin Havsa ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, 70 dekar buğday, 3 dekar kanola ekili alan ile 100 dekar biçilmiş buğday tarlası zarar gördü.

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