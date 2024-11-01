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Edirne'de Cadılar Bayramı Korkusu: İki Şüpheli Serbest Bırakıldı

Edirne'de Cadılar Bayramı'na katılan iki şüpheli, korku dolu anlar yaşatarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:49
Edirne'de Cadılar Bayramı Korkusu: İki Şüpheli Serbest Bırakıldı

Edirne'de Cadılar Bayramı Olayı

Edirne'de, Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında, giydikleri kostümlerle vatandaşları tedirgin eden iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın Gelişimi

Kar maskesi takarak ve çelik yelek görünümlü kıyafet giyerek oyuncak uzun namlulu silah taşıyan K.A. ve E.Ş., vatandaşların şikayeti üzerine 1. Murat Mahallesi'nde yakalandı. Panik Yaratan Durum

Bazı vatandaşlar, kar maskeli ve silahlı kişilerin bir araçta dolaştığını fark ederek durumu polise bildirdi. Hızla harekete geçen Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, söz konusu aracı kısa sürede yakaladı. İfadenin Detayları

Gözaltına alınan şüphelilerin, İstanbul'un Silivri ilçesinden geldikleri ve Edirne'de düzenlenen bir eğlence merkezindeki Cadılar Bayramı etkinliğine katılmak istedikleri öğrenildi. Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, kentte korku dolu anlara yol açtı.

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