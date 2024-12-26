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Edirne'de Çeltik Ekim Alanları Su Seviyelerine Göre Belirlenecek

Edirne'de çeltik ekim alanları, su seviyelerindeki değişimlere göre belirlenecek. Bu yöntem, üretimde kuraklık etkilerini azaltmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:22
Edirne'de Çeltik Ekim Alanları Su Seviyelerine Göre Belirlenecek

Edirne'de Çeltik Ekim Alanları Su Seviyelerine Göre Belirlenecek

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı çeltik ekim alanlarının belirlenmesinde nehir ve barajlardaki su seviyelerinin dikkate alınacağını açıkladı. Edirne, Türkiye'nin toplam çeltik üretiminin yüzde 41'ini karşılıyor ve bu yıl 486 bin dekarlık alanda çeltik üretimi gerçekleştirildi.

Kuraklıkla Mücadele İçin Önlemler Alınıyor

Yaz aylarında çeltiğin kuraklıktan etkilenmemesi amacıyla Meriç ve Tunca nehirlerinde dönüşümlü sulama tedbirleri uygulanırken, ek olarak yeni su kuyuları da açıldı. Bu tedbirler, üreticilerin yaşadığı mağduriyetleri azaltmada önemli rol oynadı.

2025 Yılı İçin Planlama Yapılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 üretim sezonunda çiftçilerin sıkıntı yaşamaması için ekim sahalarının belirlenmesi amacıyla kış ve ilkbahar yağışları, havzalardaki su durumu ile nehirlerin su debilerini takip ettiklerini vurguladı. Yapılan açıklamada, "2025 yılı nisan ayının ilk yarısına kadar İl Kuraklık Kriz Merkezi ile İl ve İlçe Çeltik Komisyonlarınca alınacak önlemlerle çeltik ekim sahaları belirleme çalışmaları tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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