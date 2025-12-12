DOLAR
Edirne'de Çilingirler Caddesi'nde Bozuk Zemine Takılan Kadın Yaralandı

Çilingirler Caddesi'nde bozuk kaldırım nedeniyle düşen 51 yaşındaki Beyza Altuğ yaralandı; dişi kırıldı, dudağı yırtıldı ve burnu ezildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:24
Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Beyza Altuğ, pazar alışverişi için araç trafiğine kapalı Çilingirler Caddesi'nde yürürken kaldırım taşlarının yerinden oynaması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

Olay ve müdahale

Düşme anında yüzünden yaralanan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Altuğ'a müdahale ettikten sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti.

Hastanede yapılan kontrollerde, Beyza Altuğ'un bir dişinde kırılma, dudak kısmında yarılma ve burnunda ezilme olduğu tespit edildi.

Ailenin tepkisi

Olayı haber alır almaz hastaneye koşan oğlu Mehmet Altuğ, cadde üzerindeki bozuk zeminin uzun süredir sorun oluşturduğunu belirterek belediyeye tepki gösterdi.

Mehmet Altuğ: “Annem pazar alışverişi için çarşıya çıkıyor. Bu yolların bozukluğundan dolayı ayağı takılıp düşüyor. Yıllardır taşlar yerinden oynuyor, kimse müdahale etmiyor. Daha önce de birçok vatandaş yaralandı ama belediye hiçbir tedbir almadı. Hem arabalarımız hem insanlar bu bozuk zeminden dolayı zarar görüyor. Bir an önce düzeltilmesini istiyoruz”

