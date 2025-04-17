Edirne'de Çömlekköy Barajı'nın İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne’nin Tarım Geleceği: Çömlekköy Barajı

Edirne’de önemli bir tarımsal projeyi hayata geçirme çalışmaları devam ediyor. Çömlekköy Barajı, 56 bin 500 dönüm araziyi suyla buluşturacak kapasitesi ile tarımda devrim yaratmayı hedefliyor.

Baraj Çalışmaları ve Kapasitesi

Kentin kuzeyinde yer alan tarım arazilerinin sulanması için yatırım programına alınan baraj inşaatına geçen yıl başlandığı duyuruldu. Baraj, Tunca Nehri'nden 4 kilometrelik bir boru hattı ile su taşıyacak ve toplamda 22,5 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak.

Bölgedeki Tarımsal Etkisi

Bu önemli projenin tamamlanması ile birlikte sulu tarım uygulamalarının genişlemesi hedefleniyor. Böylece, bölgedeki kuraklık problemlerinin ve verim kayıplarının önüne geçilmesi planlanıyor. Çömlekköy Barajı'nın regülatörü ve Tunca Nehri'ndeki boru iletim hattı, bu yıl içerisinde tamamlanarak bölgeye önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Vali Sezer'den İnceleme

Edirne Valisi Yunus Sezer, baraj inşaatında incelemelerde bulundu. Saha gezisi esnasında, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz ve DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök’ten yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Vali Sezer, barajın tamamlanması ile birlikte binlerce dönüm arazinin sulu tarıma açılacağını vurguladı.

Çalışmaların başarı ile yürütülmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ilgili bakanlık ve DSİ yetkililerine teşekkür eden Sezer, çiftçilerin kurak dönemlerde ürünlerini sulama imkanı bulacaklarını belirtti.

Edirne'de 56 bin 500 dönüm araziyi suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapım çalışmaları devam ediyor.

Edirne'de 56 bin 500 dönüm araziyi suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapım çalışmaları devam ediyor.