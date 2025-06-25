Edirne'de Devrilen Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Edirne'de Traktör Kazası: M.A.P. Hayatını Kaybetti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 78 yaşındaki M.A.P. yönetimindeki buğday yüklü traktör, Dereköy köyü'nde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kaza, köyde yaşayanların ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine intikal etmesiyle gündeme geldi.

Devrilen traktörde sıkışan sürücü, acil durum ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Ancak, yapılan sağlık kontrolü sonucu M.A.P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, bölgedeki çiftçilerin ve yerel halkın üzüntüsüne neden oldu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.