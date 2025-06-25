Edirne'de Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

Edirne'de Korkunç Trafik Kazası

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kırcasalih beldesinden Uzunköprü istikametine ilerleyen Muhammet Ç. idaresindeki 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak bir ağaca çarptı.

Kaza Sonrası Hayat Kaybı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Arif Ö., Kübra Ö. ve Yasemin Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Muhammet Ç., Muhammed Özcan Ç. (1) ve Yaren Naz Ç. (10) hastaneye sevk edildi. Ancak, müdahalelere rağmen Muhammed Özcan Ç. ile Yaren Naz Ç. kurtarılamadı.

Yetkililer Olay Yerinde

Olay yerine gelen Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım kaza hakkında bilgi aldı. Sürücünün tedavisi sürüyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.