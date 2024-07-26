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Edirne'de FETÖ Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelilerinden üçü tutuklandı. Polis operasyon detailsi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 13:09
Edirne'de FETÖ Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı

Edirne'de FETÖ Operasyonu

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığı içerisindeki dört FETÖ şüphelisi, polis ekipleri tarafından yakalandı. İpsala ilçesinde şüpheli bir otomobil durduruldu ve yapılan kontrol sonrasında dört kişi gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Otomobilde bulunan O.O.P., A.Ö.Ç., R.Y. ve F.Y. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İpsala Adliyesine sevk edildi. Yapılan mahkeme değerlendirmesi sonrasında O.O.P., A.Ö.Ç. ve R.Y. tutuklanırken, F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sonuç

Bu operasyon, güvenlik güçlerinin FETÖ ile mücadelesinin devam ettiğini bir kez daha göstermiştir.

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