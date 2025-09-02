Edirne'de Göçmen Kaçakçısı Evinde Yakalandı
Operasyon ve gözaltı
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı suçundan aranan bir şüpheli saklandığı evde yakalandı.
Yetkililer, düzensiz göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda toplam 6 ikamette arama yapıldı.
Arama sonucunda, 'Yurt dışına bir Türk veya yabancıyı çıkarmaya imkan sağlama' suçundan aranan S.E. (57) yakalandı.
S.E. hakkında yapılan işlemler için şahıs polis merkezine götürüldü.
