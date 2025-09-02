DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,92 0,53%
ALTIN
4.600,8 -0,08%
BITCOIN
4.548.605,86 -1,62%

Edirne'de Göçmen Kaçakçısı Evinde Yakalandı

Edirne'de yürütülen operasyonda, 'yurt dışına bir Türk veya yabancıyı çıkarmaya imkan sağlama' suçundan aranan S.E. (57) saklandığı evde yakalandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:02
Edirne'de Göçmen Kaçakçısı Evinde Yakalandı

Edirne'de Göçmen Kaçakçısı Evinde Yakalandı

Operasyon ve gözaltı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı suçundan aranan bir şüpheli saklandığı evde yakalandı.

Yetkililer, düzensiz göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda toplam 6 ikamette arama yapıldı.

Arama sonucunda, 'Yurt dışına bir Türk veya yabancıyı çıkarmaya imkan sağlama' suçundan aranan S.E. (57) yakalandı.

S.E. hakkında yapılan işlemler için şahıs polis merkezine götürüldü.

Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmen kaçakçısı saklandığı evde...

Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmen kaçakçısı saklandığı evde yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: SYDV Çalışanları Ek Protokolle KÇP Kapsamına Alındı
2
HAVELSAN ve CALIDUS, B-250 İçin Milli Eğitim Ekosistemi Kuruyor
3
Destici'den Eskişehir'in 103. Kurtuluş Yıldönümü Mesajı
4
Bingöl'de 45 Tarihi Sikke Ele Geçirildi
5
İstanbul'da 417,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
6
Vietnam, Bağımsızlığının 80. Yılını Görkemli Askeri Geçitle Kutladı
7
Çeltikte Damla Sulama: 4 Kat Su Tasarrufu ve Verimde Artış

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor