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Edirne'de Gülden Coni İçin Anma Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Edirne'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni için düzenlenen yürüyüşte adalet çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 22:31
Edirne'de Gülden Coni İçin Anma Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Edirne'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni için duyarlılık artırmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 100 kişi, ellerindeki döviz ve pankartlarla birlikte Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında, Gülden Coni'nin yanı sıra Edirne'de tabancayla öldürülen Duru Pakarda ve Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi gibi çocukların isimleri de anıldı.

Grup adına açıklama yapan Gülden'in ablası Nurhan Alüzrek, İnfaz Yasası'nın değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Kardeşini öldüren zanlının en ağır cezayı almasını isteyen Alüzrek, katilin iyi hal indiriminden yararlanmaması gerektiğini belirtti.

Anne Zehra Coni de tüm öldürülen çocuklar için adalet beklentilerini dile getirdi. Yürüyüşe Gülden Coni'nin babası Sami Coni ve Duru Pakarda'nın babası Cem Pakarda da katıldı.

Olay, 5 Nisan Cumartesi günü Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 15 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Katil zanlısı olarak 14 yaşındaki E.A. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilirken, hakimlikçe tutuklandı.

Edirne'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni için yürüyüş düzenlendi. Coni'nin ablası...

Edirne'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni için yürüyüş düzenlendi. Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek (solda) ve annesi Zehra Coni açıklama yaptı.

Edirne'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni için yürüyüş düzenlendi. Coni'nin ablası...

Edirne'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni için yürüyüş düzenlendi. Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek (solda) ve annesi Zehra Coni açıklama yaptı.

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