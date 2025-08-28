DOLAR
Edirne'de Gümrük Operasyonu: Binlerce Elektronik Sigara ve Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında düzenlenen operasyonlarda binlerce elektronik sigara ve çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:06
Edirne'de Gümrük Operasyonunda Çok Sayıda Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen operasyonlarda, sınır kapılarında yapılan detaylı aramalar sonucu çok sayıda kaçak elektronik eşya ve oto yedek parça ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki Arama

Kapıkule Sınır Kapısı'na ayrı zamanlarda gelen iki tır, risk analizleri kapsamında x-ray taramasına ve detaylı aramaya sevk edildi. Tırlarda yapılan aramalarda, motor bölümü ve dorsenin çeşitli yerlerine gizlenmiş 500 cep telefonu, 240 elektronik sigara, 231 bilgisayar, 150 barkod yazıcı ve 150 okuyucu, ayrıca 7 telsiz ile 4 kamera sistemi ele geçirildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki Operasyon

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sürücüsünün hareketlerinden şüphelenilen bir tır, risk analizleri sonucu konteyner tarama sistemine yönlendirildi. Yapılan detaylı aramada 19 bin 980 elektronik sigara ile 140 oto yedek parça bulundu.

Gözaltılar ve Hukuki Süreç

Operasyonlarda gözaltına alınan üç şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda çok sayıda elektronik sigara, bilgisayar, cep telefonu, telsiz, barkod okuyucu, kamera sistemi ve oto yedek parça ele geçirildi.

