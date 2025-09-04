Edirne'de Kırklareli Kavşağı'nda 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Olayın Detayları

Edirne'de, Kırklareli Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

34 HAC 945 plakalı otomobili B.K. yönetirken, diğer araç 34 YT 7998 plakalı otomobili M.Y. kullanıyordu. İki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Müdahale ve Hastaneye Sevk

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan B.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.